تقرير مرتقب لـ"أمنستي" يتهم "إسرائيل" بارتكاب جريمة الفصل العنصري

قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي": "إن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري".

ووفقاً للملخص الذي نشرته منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني، حول التقرير الأممي المتوقع إعلانه رسمياً شهر أيار المقبل، "فإن اليهود الإسرائيليين، والفلسطينيين يعيشون في ظل نظام واحد يميز توزيعه للحقوق والمزايا على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن السيادة لمجموعة على حساب أخرى".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن التقرير الأممي يسلط الضوء على أن إسرائيل "تمنح مجموعة عرقية قومية واحدة حقوقًا ومزايا وامتيازات كبيرة بينما تُخضع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم"، ما يؤكد معيار الإثبات السائد لوجود جريمة الفصل العنصري.