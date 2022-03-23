امساكية رمضان 2022 في ألمانيا، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في الدول الإسلامية والعربية والدول غير المسلمة، بالبحث عن موعد أول يوم في رمضان، كما يبحثون عن امساكية أيام شهر رمضان المبارك، لمعرفة مواعيد الصلوات والعبادة والأذان، وأوقات الفطور والسحور، وكذلك لاستقبال أول أيام الشهر الفضيل الذي ينتظره المسلمون على أحر من الجمر كونه من أعظم شهور السنة، فله منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى ورسوله والمسلمين، لهذا يعتبر المسلمون في جميع بقاع الأرض شهر رمضان كفرصة لنيل الثواب والأجر والحسنات واذهاب السيئات.

امساكية رمضان في ألمانيا

ويبحث المسلمون عبر محركات البحث عن امساكية رمضان 2022 في ألمانيا، كونهم يعيشون في دولة غير إسلامية، ففيها يندر سماع الأذان وإقامة الصلوات، كونهم يعيشون في بلد معظم ساكنيه غير مسلمين، لهذا يبحثون عن امساكية لمعرفة أوقات الصلاة والفطور والسحور، وأذان المغرب والفجر، لهذا يرفق لكم وكالة فريق "فلسطين اليوم" الإخبارية، امساكية شهر رمضان في معظم دول العالم على وجه العموم ودولة ألمانيا على وجه الخصوص.

فوائد رمضان 2022

ويدفع الصيام على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ لأن الصيام لساعات طويلة يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

ومن فوائد الصيام في شهر رمضان لساعات طويلة، يعمل تحسين الحالة المزاجية، ويحسن عمل القلب ويحميه، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل معدل الكوليسترول في الدم، وهو مفيد للجهاز الهضمي، ويعمل على إنقاص الوزن، والتخلص من العادات الصحية السيئة.

وتتنوع وجبات الطعام في شهر رمضان، إلا أن على الصائم انتقاء الأطعمة التي تحتوي على فوائد عدة، لهدف تحسين صحة الجسم.

امساكية رمضان 1443 هـ في ألمانيا

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الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:37 ص 06:39 ص 01:22 م 05:06 م 08:06 م 09:36 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:34 ص 06:37 ص 01:22 م 05:07 م 08:07 م 09:37 م

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الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:29 ص 06:33 ص 01:21 م 05:08 م 08:10 م 09:40 م

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الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:24 ص 06:29 ص 01:21 م 05:09 م 08:13 م 09:43 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:21 ص 06:27 ص 01:21 م 05:10 م 08:14 م 09:44 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:18 ص 06:25 ص 01:21 م 05:10 م 08:16 م 09:46 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:15 ص 06:23 ص 01:20 م 05:11 م 08:17 م 09:47 م

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الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:10 ص 06:20 ص 01:20 م 05:12 م 08:20 م 09:50 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:07 ص 06:18 ص 01:20 م 05:13 م 08:22 م 09:52 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:04 ص 06:16 ص 01:20 م 05:13 م 08:23 م 09:53 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:02 ص 06:14 ص 01:19 م 05:14 م 08:25 م 09:55 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:59 ص 06:12 ص 01:19 م 05:14 م 08:26 م 09:56 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:56 ص 06:11 ص 01:19 م 05:15 م 08:27 م 09:57 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:53 ص 06:09 ص 01:19 م 05:16 م 08:29 م 09:59 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:50 ص 06:07 ص 01:19 م 05:16 م 08:30 م 10:00 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:48 ص 06:05 ص 01:19 م 05:17 م 08:32 م 10:02 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:45 ص 06:04 ص 01:18 م 05:17 م 08:33 م 10:03 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:42 ص 06:02 ص 01:18 م 05:18 م 08:35 م 10:05 م