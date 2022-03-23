امساكية رمضان 2022 في تونس، يزداد في هذه الأيام البحث عن موعد حلول شهر رمضان المبارك، وعن امساكية أيام الشهر الفضيل، فيشرع المسلمون في جميع الدول العربية والأجنبية في هذه الأوقات من كل عام في البحث عن امساكية شهر رمضان، لمعرفة مواقيت الصلاة والعبادة والأذان، وخاصة أذان المغرب والفجر، وموعد السحور، لما لهم أهمية كبيرة في حياة الصائم، وخاصة أن عدد ساعات الصيام أكثر من 14 ساعة، وقد تصل إلى 16 ساعة في بعض الدول، وفق المنطقة الجغرافية التي يعيشون فيها.

امساكية رمضان في تونس

ويبحث المسلمون باستمرار هذه الأيام عن امساكية رمضان 2022 في تونس، للاطلاع على عدد ساعات الصيام ومواقيت الصلاة، وأوقات الفطور والسحور يوميا، فهذه الإمساكية تحتوي على مواعيد الأذان والفطور والسحور لمدة ثلاثين يوما، وهي عدد أيام الشهر المبارك، لهذا لا حاجة للمسلم لأن يبحث عن موعد أذان المغرب أو موعد السحور كل يوم بيومه، ما عليه إلا أن يثبت على هاتفه المحمول امساكية شهر رمضان، وينظر إليها كل يوم بيومه، للاطلاع على مواعيد الفطور والسحور والأذان ومواعيد الصلاة، لهذا يصمم فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر امساكية شهر رمضان في الدول العربية والإسلامية والأوروبية، لتعم الفائدة على الجميع.

موعد رمضان 2022 في تونس

ومن المتوقع وفق المرصد الفلكي أن يحل شهر رمضان المبارك 2022 م- 1443 هـ، على المسلمين بشكل عام في تاريخ 2 إبريل 2022 م، أي بعد نحو 9 أيام من هذا التاريخ، وينتظره المسلمون على أحر من الجمر، كونه يحمل في جعبته الكثير من الخيرات والمسرات، والأجر والثواب.

امساكية رمضان في تونس 2022

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:37 ص 06:11 ص 12:30 م 04:05 م 06:50 م 08:20 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 04:35 ص 06:09 ص 12:30 م 04:05 م 06:51 م 08:21 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 04:33 ص 06:08 ص 12:30 م 04:06 م 06:52 م 08:22 م

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الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:30 ص 06:05 ص 12:29 م 04:06 م 06:53 م 08:23 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:28 ص 06:04 ص 12:29 م 04:06 م 06:54 م 08:24 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:27 ص 06:02 ص 12:29 م 04:06 م 06:55 م 08:25 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:25 ص 06:01 ص 12:28 م 04:07 م 06:56 م 08:26 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:23 ص 05:59 ص 12:28 م 04:07 م 06:57 م 08:27 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:22 ص 05:58 ص 12:28 م 04:07 م 06:58 م 08:28 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:20 ص 05:57 ص 12:28 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:18 ص 05:55 ص 12:27 م 04:07 م 06:59 م 08:29 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:17 ص 05:54 ص 12:27 م 04:08 م 07:00 م 08:30 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:15 ص 05:52 ص 12:27 م 04:08 م 07:01 م 08:31 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:13 ص 05:51 ص 12:27 م 04:08 م 07:02 م 08:32 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:12 ص 05:50 ص 12:26 م 04:08 م 07:03 م 08:33 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:10 ص 05:48 ص 12:26 م 04:08 م 07:04 م 08:34 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:08 ص 05:47 ص 12:26 م 04:09 م 07:05 م 08:35 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:07 ص 05:46 ص 12:26 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:05 ص 05:45 ص 12:25 م 04:09 م 07:06 م 08:36 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:03 ص 05:43 ص 12:25 م 04:09 م 07:07 م 08:37 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:02 ص 05:42 ص 12:25 م 04:09 م 07:08 م 08:38 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:00 ص 05:41 ص 12:25 م 04:09 م 07:09 م 08:39 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:58 ص 05:39 ص 12:25 م 04:09 م 07:10 م 08:40 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:57 ص 05:38 ص 12:25 م 04:10 م 07:11 م 08:41 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:55 ص 05:37 ص 12:24 م 04:10 م 07:12 م 08:42 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:54 ص 05:36 ص 12:24 م 04:10 م 07:13 م 08:43 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:52 ص 05:35 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:51 ص 05:34 ص 12:24 م 04:10 م 07:14 م 08:44 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:49 ص 05:32 ص 12:24 م 04:10 م 07:15 م 08:45 م