امساكية رمضان 2022 في كندا، تبقى أقل من عشرة أيام على حلول شهر رمضان المبارك، ويبدأ في هذه الأيام البحث عن امساكية رمضان في جميع البلدان العربية والإسلامية وحتى الأوروبية والأجنبية، لمعرفة مواعيد الصلوات في تلك البلاد، وكذلك مواعيد الفطور والسحور، فهي مهمة جدا في تلك الأيام الفضيلة وتسهل على المسلمين الاطلاع على مواعيد الأذان والصلوات، إذ تغنيه من البحث عبر الانترنت، ومواقع البحث العديدة، وفي العادة يطلع المسلمون على امساكية شهر رمضان قبل حلوله بأيام، ليتجهزوا لاستقبال الشهر الفضيل.

امساكية شهر رمضان 2022-1443هـ

ويبحث المسلمون عن امساكية رمضان 2022 في كندا، وكذلك يبحث المسلمون عن في كل بقاع الأرض عن امساكية شهر رمضان المبارك، إلا أن المسلمون في الدول الأوروبية والأجنبية وغير المسلمة، يلجؤون للبحث والاطلاع على مواقيت الأذان والصلوات في تلك البلاد نظرا، لأهميتها بالنسبة لهم، وخاصة بسبب ندرة المساجد وإقامة الصلوات في البلاد غير المسلمة، وهو ما يشكل عبئا على المسلمون، لهذا يبحثون عن امساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وأوقات الفطور والسحور، وتعمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، جاهدة لنشر لكم امساكية شهر رمضان في كندا وفي معظم دول العالم سواء العربية أو الأجنبية أو الإسلامية.

موعد رمضان في كندا

ومن المقرر أن يحل شهر رمضان المبارك للعام 2022 م- 1443 هـ في 2 ابريل 2022، بينما يبدأ المسلمون الصيام رسميا بعد ثبوت رؤية هلال شهر المبارك، ويحل علينا عيد الفطر السعيد يوم 3 مايو 2022.

امساكية رمضان في كندا

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 05:10 ص 07:16 ص 01:47 م 05:22 م 08:19 م 09:49 م

الاثنين 2 04 أبريل، 2022 05:07 ص 07:14 ص 01:47 م 05:23 م 08:20 م 09:50 م

الثلاثاء 3 05 أبريل، 2022 05:04 ص 07:11 ص 01:47 م 05:24 م 08:22 م 09:52 م

الأربعاء 4 06 أبريل، 2022 05:01 ص 07:09 ص 01:46 م 05:24 م 08:24 م 09:54 م

الخميس 5 07 أبريل، 2022 04:58 ص 07:07 ص 01:46 م 05:25 م 08:25 م 09:55 م

الجمعة 6 08 أبريل، 2022 04:55 ص 07:05 ص 01:46 م 05:26 م 08:27 م 09:57 م

السبت 7 09 أبريل، 2022 04:52 ص 07:03 ص 01:46 م 05:27 م 08:29 م 09:59 م

الأحد 8 10 أبريل، 2022 04:49 ص 07:00 ص 01:45 م 05:28 م 08:30 م 10:00 م

الاثنين 9 11 أبريل، 2022 04:46 ص 06:58 ص 01:45 م 05:28 م 08:32 م 10:02 م

الثلاثاء 10 12 أبريل، 2022 04:43 ص 06:56 ص 01:45 م 05:29 م 08:33 م 10:03 م

الأربعاء 11 13 أبريل، 2022 04:40 ص 06:54 ص 01:44 م 05:30 م 08:35 م 10:05 م

الخميس 12 14 أبريل، 2022 04:37 ص 06:52 ص 01:44 م 05:31 م 08:37 م 10:07 م

الجمعة 13 15 أبريل، 2022 04:34 ص 06:50 ص 01:44 م 05:32 م 08:38 م 10:08 م

السبت 14 16 أبريل، 2022 04:31 ص 06:47 ص 01:44 م 05:32 م 08:40 م 10:10 م

الأحد 15 17 أبريل، 2022 04:27 ص 06:45 ص 01:44 م 05:33 م 08:42 م 10:12 م

الاثنين 16 18 أبريل، 2022 04:24 ص 06:43 ص 01:43 م 05:34 م 08:43 م 10:13 م

الثلاثاء 17 19 أبريل، 2022 04:21 ص 06:41 ص 01:43 م 05:35 م 08:45 م 10:15 م

الأربعاء 18 20 أبريل، 2022 04:18 ص 06:39 ص 01:43 م 05:35 م 08:47 م 10:17 م

الخميس 19 21 أبريل، 2022 04:14 ص 06:37 ص 01:43 م 05:36 م 08:48 م 10:18 م

الجمعة 20 22 أبريل، 2022 04:11 ص 06:35 ص 01:42 م 05:37 م 08:50 م 10:20 م

السبت 21 23 أبريل، 2022 04:08 ص 06:33 ص 01:42 م 05:37 م 08:51 م 10:21 م

الأحد 22 24 أبريل، 2022 04:04 ص 06:31 ص 01:42 م 05:38 م 08:53 م 10:23 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 04:01 ص 06:29 ص 01:42 م 05:39 م 08:55 م 10:25 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:57 ص 06:27 ص 01:42 م 05:39 م 08:56 م 10:26 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:54 ص 06:25 ص 01:42 م 05:40 م 08:58 م 10:28 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:50 ص 06:23 ص 01:41 م 05:41 م 09:00 م 10:30 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:47 ص 06:21 ص 01:41 م 05:42 م 09:01 م 10:31 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:43 ص 06:19 ص 01:41 م 05:42 م 09:03 م 10:33 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:39 ص 06:17 ص 01:41 م 05:43 م 09:04 م 10:34 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:36 ص 06:16 ص 01:41 م 05:43 م 09:06 م 10:36 م