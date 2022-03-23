امساكية رمضان 2022 في الكويت، يبحث المواطنين في الكويت في هذه الأيام عن إمساكية شهر رمضان ومواعيد الصلوات في بلدهم، وخاصة صلاة الفجر، ولمعرفة مواقيت الأذان وتحديدا أذان الفجر وأذان المغرب، الأول للصلاة حاضرا والثاني موعد الإفطار بعد صيام لأكثر من 14 ساعة متواصلة، ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يكثف المسلمون في كل مكان في العالم في البحث عبر محركات البحث العديدة أهمها "جوجل" عن موعد شهر رمضان ومواقيت الصلاة، لما لها أهمية في حياة الصائم أينما تواجد.

امساكية رمضان في الكويت

ويبحث المسلمون في الكويت عن امساكية رمضان 2022 في الكويت، وخاصة أن مواقيت الصلوات تختلف من بلد إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، وفق المناطق الجغرافية، فمثلا قد تزيد ساعات الصوم في بلد عن آخر أكثر من ساعة، وأحيانا ساعتين، وأكثر، لهذا فإن إمساكية شهر رمضان تسهل على الصائم معرفة موعد الأذان وتواقيت الصلاة في كل مكان، لهذا يحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر امساكية شهر رمضان في معظم الدول العربية والأوروبية، لتعم الفائدة على الجميع.

امساكية شهر رمضان في الكويت للعام 2022

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان فلكيا في اليوم الثاني من شهر ابريل المقبل عام 2022 ميلادي/ 1443 هجري، إلا أن ثبات حلول رمضان يؤكده رؤية الهلال من أشخاص موثوقين، كما أنه من المقرر أن يحل علينا أول يوم عيد الفطر في الثالث من شهر مايو المقبل للعام 2022.

امساكية رمضان 1443 هـ في الكويت

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الأحد 1 03 أبريل، 2022 04:17 ص 05:43 ص 11:59 ص 03:31 م 06:15 م 07:45 م

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الأحد 22 24 أبريل، 2022 03:50 ص 05:20 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الاثنين 23 25 أبريل، 2022 03:49 ص 05:19 ص 11:54 ص 03:29 م 06:28 م 07:58 م

الثلاثاء 24 26 أبريل، 2022 03:48 ص 05:18 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 25 27 أبريل، 2022 03:47 ص 05:17 ص 11:53 ص 03:29 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 26 28 أبريل، 2022 03:45 ص 05:16 ص 11:53 ص 03:29 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 27 29 أبريل، 2022 03:44 ص 05:15 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

السبت 28 30 أبريل، 2022 03:43 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:29 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 29 01 مايو، 2022 03:42 ص 05:14 ص 11:53 ص 03:28 م 06:32 م 08:02 م

الاثنين 30 02 مايو، 2022 03:41 ص 05:13 ص 11:53 ص 03:28 م 06:33 م 08:03 م