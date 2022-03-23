بالأسماء : حملة اعتقالات كبيرة في الضفة والقدس بينهم أطفال ونساء

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 مواطنين من جنين وطولكرم ونابلس خلال حملة اعتقالات نفذتها في مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجدي نواصرة بعد مداهمة منزله في بلدة فحمة غرب جنين.

كما واعتقلت الشاب صبحي القنيري من منزله في بلدة يعبد وداهمت منزل الأسير المحرر محمد رؤوف حمدان في بلدة عرابة وحققت معه ميدانيًا.

ومن جهة أخرى، طالت الاعتقالات في محافظة طولكرم الأسيرين المحررين حاتم فقها ونجله قسام بعد مداهمة منزلهم في بلدة كفر اللبد شرق المدينة علماً أن نجله محمد معتقل منذ فترة.

كما اعتقلت ثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة علار وهم عبادة شديد وعمر شديد ومحمد الملاح.

كما واعتقلت علي العبوشي من بلدة كفر عبوش جنوب طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبتين بجامعة النجاح عائدة عمار المصري من منزلها بمدينة نابلس وآمنة بلال اشتية من منزلها ببلدة تل جنوب غرب نابلس.

كما اقتحمت بلدة مادما جنوب نابلس، واعتقلت الشابين يوسف وجيه قط وغيث عامر نصار بعد مداهمة منزليهما.

واقتحمت كذلك بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، ووضعت منشورات تحذيرية لأهالي البلدة بسبب مقاومتهم للمستوطنين.

فيما يلي الأسماء كاملة :

١. الطالبة في جامعة النجاح عايدة المصري- نابلس

٢. الطالبة في جامعة النجاح آمنة بلال اشتية- تل غرب نابلس

٣. الفتى غيث عامر نصار- مادما جنوب نابلس

٤. يوسف قط- مادما

٥. صبحي القنيري- يعبد جنوب جنين

٦. مجدي نواصرة- فحمة قرب جنين

٧. المحرر عبادة شديد- علار قرب طولكرم

٨. المحرر محمد الملاح- علار

٩. عمر شديد- علار

١٠. حاتم فقها- كفر اللبد قرب طولكرم

١١. قسام حاتم فقها- كفر اللبد

١٢. علي العبوشي- كفر عبوش جنوب طولكرم

١٣. الفتى يزن عامر صباح- تقوع جنوب بيت لحم

* تسليم المحرر محمد رؤوف حمدان من عرابة جنوب جنين بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال

١٤. نافز جفال والد الشهي د يامن جفال- أبو ديس شرق القدس

١٥. محمود جفال- أبو ديس

١٦. نادر جفال- أبو ديس

١٧. محمد لافي- أبو ديس

١٨. مهدي عفانة- أبو ديس

١٩. محمد حلبية- أبو ديس

٢٠. محمد عياد- أبو ديس

٢١. عبد الله أبو سبيتان- أبو ديس

٢٢. عمرو جفال- أبو ديس

٢٣. عمر مخارزة- أبو ديس

٢٤. محمد صلاح صقر- أبو ديس

٢٥. إسلام العابودي- كفر اللبد

٢٦. إسلام الأسود- كفر اللبد

٢٧. أحمد أبو جبارة- كفر اللبد

٢٨. إياد العمارين- أبو ديس

٢٩. الطفل نور سعيد غلمة _ سلوان

٣٠. الطفل مصطفى وائل جعبري - سلوان