تحليل "إسرائيل" تحاول حرف بوصلة عملية بئر السبع التي أثبتت فشل سياساتها

في ظل الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة والقدس، تخرج العملية البطولية في النقب التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان ويقتل فيها 4 مستوطنين ويصيب 2 آخرين قبل استشهاده لتؤكد أن النقب مازال مستمراً في نصرته للعمل المقاوم التي انطلقت شرارته إبان معركة سيف القدس.

وشكّلت عملية الطعن البطولية التي نفذها الأسير المحرر الشهيد أبو القيعان مساء اليوم في مدينة بئر السبع وأردت 4 مستوطنين كابوساً وصدمة للاحتلال التي وصفها قائد شرطة الاحتلال من موقع العملية ببئر السبع أنها صادمة حيث لم تشهد "إسرائيل" عملية قاتلة كهذه منذ فترة طويلة والتي استمرت 8 دقائق، ولم تتوفر لديهم أية معلومات استخبارية مسبقة عن العملية".

وقد رأى الكاتب والمحلل السياسي حسن لافي، أن الإعلام "الإسرائيلي" يحاول حرف بوصلة عملية بئر السبع تجاه الهوامش، لكن يبقى جوهر العملية.

وأوضح لافي، أن العملية نفذها فلسطيني من النقب ضد دولة الاحتلال التي تحاول تهجيره واقتلاعه من أرضه، حيث أثبتت العملية فشل سياسات الأسرلة المستمرة على مدار ٧٣ عام ضد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقال لافي :" إن العملية تسير بنا مجددا على طريق توحيد الشعب الفلسطيني على كافة جغرافياته، حول قضية واحدة هي تحرير فلسطين، وأن العملية أعادتنا لنطالب بتحرير فلسطين كامل فلسطين بعيدا عن أوهام حل الدولتين، وأكذوبة أوسلو.