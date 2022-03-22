كم باقي لرمضان 2022، يبحث المسلمون في جميع أنحاء الأر ض وفي فلسطين على وجه الخصوص عن موعد حلول شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443 هـ، وكم يوما باقي للبدء بصوم أيام الشهر المبارك، فلصوم رمضان فوائد كثيرة على صحة الإنسان، كما يحمل في جعبته الكثير من الخيرات وتكريب الهموم، ونيل الأجر والثواب، فهو يعد من أفضل أشهر السنة، كون القرآن نزل في هذا الشهر الفضيل، ويوجد باب في الجنة لا يدخله سوى الصائمون وهو "باب الريان"، لهذا يحرص المسلمون على استثمار أيام الشهر الفضيل.

كم باقي لشهر رمضان 2022 في فلسطين

ويرفق لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، الإجابة عن سؤال كم باقي لرمضان 2022، فهم يواصلون البحث عن موعد حلول شهر رمضان المبارك، في كل الدول العربية، فأحيانا قد يختلف حلول شهر رمضان من دولة إلى أخرى، فهذا ليس له علاقة بالسياسة القائمة، وإنما له علاقة كبيرة برؤية هلال رمضان، لهذا يحدث اختلاف بين الدول في الإعلان عن أول يوم من الشهر الفضيل.

كم باقي على رمضان 2022

وننشر لكم موعد رمضان 2022 بالتاريخ الفلكي، وبحسب التقويم القمري لكل عام، ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

شهر رمضان 2021 في فلسطين

وحل علينا رمضان 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام، وحل علينا عيد الفطر المبارك.

ويعد شهر رمضان المبارك من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، بالرغم من شدة الصعوبات والمتاعب التي يعيشها الصائمون.

ولكن دائمًا يكون شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

إليكم فوائد صيام شهر رمضان

ويدفع الصيام على تعزيز صحة القلب والشرايين؛ لأن الصيام لساعات طويلة يساعد على تحسين عمل القلب نتيجة التقليل من المجهود الذي يقوم به القلب الناتج عن ضخ الدم إلى المعدة.

ومن فوائد الصيام في شهر رمضان لساعات طويلة، يعمل تحسين الحالة المزاجية، ويحسن عمل القلب ويحميه، ويزيل السموم من الجسم، ويقلل معدل الكوليسترول في الدم، وهو مفيد للجهاز الهضمي، ويعمل على إنقاص الوزن، والتخلص من العادات الصحية السيئة.