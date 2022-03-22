بهذه الطريقة سمحت حماس لعناصرها المشاركة في الانتخابات المحلية بالضفة !

في ظلّ تمسّك حركة حماس بإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وموقفها الرافض للانتخابات المحلية في الضفة ، إلّا أنها سمحت لعدد من قادتها وعناصرها بالترّشح ضمن قوائم لا تحمل صفة تنظيمية.

وينافس ائتلاف الشخصيات المحسوبة على حماس والشعبية في عدد من المدن والبلدات الكبرى، بما فيها رام الله ونابلس وجنين وبيت لحم والخليل وطولكرم والبيرة وقلقيلية، بعدما وسّعت الحركتان تحالفهما في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلّية، التي تحالفتا جزئياً في مرحلتها الأولى وحقّقتا وقتها نتائج كبيرة، فيما فازتا بنسبة كبيرة في انتخابات نقابة المهندسين في الضفة. وبحسب المعطيات التي نشرتها «لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية»، تتنافس في المرحلة الثانية 259 قائمة انتخابية، منها 81 قائمة حزبية، فيما ثمّة 26 قائمة «تحالفية» بين «حماس» و«الشعبية» ضمن الـ50 هيئة محلية التي تشملها المرحلة الثانية، والتي من بينها 23 ترشّحت في كلّ منها قائمة واحدة ستفوز بالتزكية.