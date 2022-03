انتهاء مشوار ديبالا مع يوفنتوس.. وهذه وجهته المقبلة

أعلن المدير الإداري لفريق يوفنتوس الإيطالي ماوريتسيو أريفابيني، أمس الإثنين، أن فريق "السيدة العجوز" لن يقدم عرضاً جديدا للأرجنتيني باولو ديبالا الذي ينتهي عقده في يونيو 2022.

وقال أريفابيني وفق وسائل اعلام إيطالية إنه "بوصول الصربي دوسان فلاهوفيتش في يناير لم يعد دور ديبالا مركزيا. كان من الأفضل اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده".

وانضم ديبالا البالغ 28 عاماً إلى يوفنتوس في العام 2015 ولكن غياباته العديدة بسبب الإصابة مؤخرا أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

وستكون أندية عدة في السباق إلى ضم صانع الألعاب الأرجنتيني، بينها إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني وفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبور" الإيطالية.

Paulo Dybala is set to leave Juventus as a free agent in the summer after failing to agree to a new deal, per multiple reports pic.twitter.com/vZpx2VWjye

There’s NO agreement between Juventus and Paulo Dybala. He will not sign a new deal at current conditions, while his contract runs out in June - he’s set to leave as free agent @SkySport 🚨🇦🇷 #Dybala



Juventus position is now clear after meeting with Dybala’s agent today morning. pic.twitter.com/Ubmg0uH7RQ