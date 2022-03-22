د. الديك يزف بشرى لطلاب الطب الدارسين في أوكرانيا ...فما القرار الذي صدر بشأنهم؟

أعلن د.أحمد الديك وكيل وزارة الخارجية برام الله اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 ، ان "4000" فلسطيني بين مقيم وطالب بخير وتم الاشراف على مغادرة جلهم ، باستثناء من 500-800 مواطن فلسطيني يحملون الجنسية الاوكرانية ، موضحاً انه في حال قرار الباقين المغادرة فالوزارة ستشرف على مغادرتهم .

وزف الديك خلال تصريحات لصوت فلسطين تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" بشرى سارة للطلبة الذين غادروا اوكرانيا ، بأن هناك قرار تم اتخاذه من مجلس الوزراء الأوكراني هو ان يتم تخريج جميع طلبة الطب في السنة السادسة دون تقدمهم للامتحان الوجاهي الشامي .

وأشار الى أن طلبة الطب في السنة الثالثة ، سيتم تأجيل الامتحان الشامل للعام القادم ، في حين ُسينهي طلبة الطب من السنة الاولى وحتى الخامسة دراستهم "عن بعد " ، موضحاً ان عدد الطلبة الاجمالي الذين وصلوا فلسطين بلغ 215 طالباً .

وبين ان الوزارة تتابع أحوال الطلبة الواصلين لأرض الوطن للاطمئنان على طريقة إنهائهم للعام الدراسي ، موضحاً ان سبب الاهتمام بطلبة الطب لأن جل الدارسين في أوكرانيا هم من طلبة الطب .

ويشار الى ان حرباً روسية اوكرانية تدور رحاها منذ 27 يوماً ، وسط دمار شامل وخسائر مادية كبيرة .