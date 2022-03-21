مقاومون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل غرب جنين

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين 21 مارس 2022، الرصاص على قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العرقة غرب جنين شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين استهدفوا بالرصاص قوات الاحتلال قرب الجدار الفاصل في قرية العَرَقة غرب جنين، دون الحديث عن تفاصيل أخرى.

ووقعت خلال اليوم، عملية إطلاق نار أخرى نفذها مقاومون استهدفت قوات الاحتلال القريب من نفس المكان.

وارتفعت وتيرة استهداف قوات الاحتلال من مقاومين فلسطينيين في جميع محافظات الضفة والقدس، وذلك ردا على الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المواطنين في المنطقة.