هيئة الأسرى: الأسيرة المقدسية أماني الحشيم تحتفي بالردود الإيجابية حول كتابها "العزيمة تربي الأمل"

عبرت الأسيرة المقدسية أماني الحشيم عن فرحتها بالردود الإيجابية بشأن كتابها الذي صدر من داخل سجون الاحتلال، ويحمل عنواناً (العزيمة تربي الأمل)، حيث صدر خلال شهر كانون ثاني/يناير الماضي.

وأوضحت الأسيرة الحشيم لمحامية الهيئة حنان الخطيب عقب زيارتها لها بمعتقل "الدامون"، بأنها لم تتوقع هذا الصدى الذي حصل عليه كتابها، ونتاجاً لذلك فإنها بصدد البدء بكتابة كتاب آخر.

وتابعت الحشيم بقولها: "انتابني شعور رائع ولا يوصف، وذلك في أحد المرات التي تم فيها تنظيم وقفة تضامنية لدعم أسيرات "الدامون"، وخلال الوقفة تم توزيع كتابي على المتضامنين المشاركين، ونُقل الحدث على (تلفزيون فلسطين) وشاهدته جميع الأسيرات، الشيء الذي رفع من معنوياتنا وزادنا قوة وصلابة".

ولفتت هيئة الأسرى أن كتاب الأسيرة الحشيم، يحتوي على 25 نصاً وجدانياً تتحدث من خلالهم عن الهموم الشخصية والعامة، وعن بعض مشاهد من المعتقل، مع سيطرة لافتة للنظر لموضوع الأمل.

وأضافت بأن الأسيرة الحشيم هي أول أسيرة تُصدر كتاباً من خلف القضبان، علماً بأن هناك العديد من الأسرى الذي خاضوا هذه التجربة الأدبية أو ما اصطلح على تسميتها "بأدب السجون"، فالكتابة من داخل السجون هو شكل من أشكال المقاومة، فمن خلال الكتابة استطاع الأسرى توثيق تجاربهم ومعاناتهم اليومية التي يعيشونها داخل أقبية الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن الأسيرة أماني الحشيم حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية والدراسات الدبلوماسية من جامعة القدس (أبو ديس)، ودبلوم في اللغة الإيطالية، وناشطة في تدريس الأسيرات داخل المعتقلات، واعتقلها جيش الاحتلال بتاريخ 13/12/2016، وحكم عليها بالسجن عشر سنوات، وهي أم لطفلين.