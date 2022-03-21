لجنة الأسرى بغزة تقرر إقامة خيمة إسناد للأسرى في إضرابهم الموحد

أعلنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الاثنين 21/3/2022، إقامة خيمة إسناد للأسرى في مدينة غزة، للتضامن مع الأسرى الذين سيخوضون موحدين معركة الإضراب عن الطعام 25 مارس الحالي.

وأكدت اللجنة، خلال وقفة إسنادية لخطوات الأسرى في مواجهة انتهاكات وجرائم الاحتلال، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن الأسرى موحدين في مواجهة السجان وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت على أن الأسرى سيخوضون معركة الإضراب عن الطعام في 25 من مارس / آذار الجاري، محملةً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى.

ودعت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي لفضح انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، مطالبة بتحرك شعبي وجماهيري واسع نصرة لأسرانا.