بالصور الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة يغادر اليوم للأراضي الحجازية

بدأ الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة فجر اليوم الاثنين 21 مارس 2022 المغادرة باتجاه الأراضي الحجازية عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة.

ومنذ سـاعات الصباح الأولى، عملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، على تجهيز حافلات المعتمرين، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

ومن المقرر أن يغادر الفوج الثاني، البالغ عدده 580 معتمراً على دفعتين، يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يقتصـر العمل باتجاه المغادرة في اليومين على المعتمرين فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة، أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيتواصـل للمسافرين العاديين القادمين من الجانب المصري خلال اليومين.

جدير بالذكر، أن الفوج الأول من المعتمرين كان قد غادر القطاع على دفعتين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، حيث بلغ عدده 596 معتمراً.











