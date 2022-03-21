بالصور الورد في غزة في أول يوم الربيع

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
21 مارس 2022
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الورد في غزة في أول يوم الربيع 

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