بالصور الورد في غزة في أول يوم الربيع

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الورد في غزة في أول يوم الربيع
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
21 مارس 2022
الورد في غزة في أول يوم الربيع
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