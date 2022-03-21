إطلاق النار صوب مراكب الصيادين وأراضي المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 21/3/2022، النار صوب مراكب الصيادين، والأراضي الزراعية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب أراضي المواطنين شرقي بلدات القرارة وخزاعة ووادي السلقا، مما أجبر المزارعين لمغادرة أراضيهم.

كما أطلقت زوارق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين في بحر منطقة الزهراء جنوبي غربي مدينة غزة.

وتتعمد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إطلاق النار على الصيادين والمزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق وجنوب القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها.