العمادي في غزة غداً وتوقعات بصرف المنحة القطرية

من المقرر، أن يصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير القطري، يوم غدٍ الثلاثاء 22/3/2022، قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر محلية، فمن المتوقع أن يتفقد السفير العمادي مشاريع اللجنة القطرية والإشراف على المنحة القطرية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع المسؤولين الفلسطينيين المحليين في القطاع.

كما يتوقع أن تبدأ اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر التنمية، عملية صرف دفعة شهر فبراير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وتقدم المساعدات النقدية لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة، والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ويجري التوزيع من خلال الأمم المتحدة، وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.