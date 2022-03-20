يلا شوت .. مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر كلاسيكو الان اليوم 20-3-2022 || ماتش لعبة برشلونة وريال مدريد بدون تقطيع

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر الان اليوم الاحد الموافق 20-3-2022 بجودة hd حيث يتنافس الفريقين في هذه المباراة النارية على لقب الدوري الاسباني هذا التنافس يقابله ترقب كبير من عشاق كرة القدم من مختلف انحاء دول العالم لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد كلاسيكو والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر وليبيا والحادية عشر بتوقيت العراق ، وفي هذه الاطار خصص لكم فريق فلسطين اليوم هذه المقالة التي وضعنا فيها رابط المباراة مع التشكيلة المتوقعة لكلا الفريقين الاسبانيين العريقين ونشير في هذه المقدمة إلى أن اللاعب الفرنسي ومهاجم وهداف الريال كريم بنزيمة سيتغيب الليلة بسبب اصابته في الساق إذ يطمح فريقه للفوز هذه الليلة من أجل الحفاظ على ترتيبه الأول في الدوري .

وقد حرصنا على وضع رابط مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم على يلا شوت بسبب عمليات البحث الكبيرة على محركات جوجل الشهير إذ يستعد كل فرد مشاهدتها بجودة عالية على الحاسوب أو الهواتف الذكية ، كما أن مباراة كلاسيكو الاسباني ستقام على ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد ، وندعوكم إلى تكملة قراءة المقالة لمشاهدة المباراة .

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وستنطلق مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب الريال سانتياغو . لمشاهدة المباراة هنــــــــــــــــــــــا

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إليك تشكيلة فريق ريال مدريد اليوم وتضم التالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا. وفي خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز. وفي خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش. وفي خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور.

اليوم ليلتك ي شتيغن نحن نقف خلفك❤

لكن لن يرحمك احد اذا تخاذلت💙#ElClasico #كلاسيكو_الأرض pic.twitter.com/bzAWzVAlN2 — AMMAR (@fcb_732) March 20, 2022

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اما عن تشكيلة برشلونة المتوقعة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد اليوم فتضم حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. وخط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا. وخط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج. وخط الهجوم: عثمان ديمبلي، فيران توريس، وبيير إيمريك أوباميانج.

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وسوف تذاع مباراة برشلونة و ريال مدريد اليوم على قنوات بي إن سبورت beIN SPORTS PREMIUM 1 ، وفيما يلي تردد القناة .

التردد : 12604

القطبية : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

إشارة ارسال البث : DVB-S2

معدّل تردد الموجة : 8PSK

الجودة : hd

وفي نهاية المقالة حول مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو بث مباشر نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم مع الاستمتاع باجمل الاوقات في المشاهدة .