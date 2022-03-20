الاحتلال يفرج عن 5 اسرى مقدسيين من سجن النقب الصحراوي

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، عن خمسة أسرى مقدسيين من سجن النقب الصحراوي، بعد انتهاء مدة محكومياتهم المتراوجة ما بين 9 و20 شهرا.

وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، لـ"قدس برس"، إن "الاحتلال أفرج عن الأسرى معتصم وحذيفة عطون، ويزن الرجبي، ومحمد نجيب، وأحمد عطية".

وأمضى الأسرى معتصم وحذيفة عطون تسعة أشهر، ويزن زهير الرجبي ثمانية أشهر، ومحمد مراد نجيب 18 شهرا، وأحمد جمال عطية 20 شهرا في سجون الاحتلال.

ولفت أبو عصب إلى أن محاكم الاحتلال وجهت ضد الأسرى تهم "المشاركة بهبة الاقصى، ونشاطات في سلوان، وأحداث القدس".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و500 أسير ، بينهم 480 أسيرا مقدسيا.