مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا كورة لايف

يستضيف الغريم الأبدي لفريق برشلونة الأسباني ريال مدريد اليوم، مباراة الكلاسيكو على أرض ملعبه ملعب سانتياغو برنابيو، فريق برشلونة ضمن مباريات اياب الدوري الاسباني، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط، وتحقيق الفوز مرة أخرى على الغريم برشلونة، الذي شهد خلال المباريات الأخيرة في الدوري نشوة انتصارات بعد سلسلة هزائم حصدها الفريق الكتالوني أثر خروج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي وتراجع مستواه، ليعود مجدداً من بوابة المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز واضعاً قدمه على سكة الانتصارات والفوز في كافة البطولات التي يلعب فيها.

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يدخل ريال مدريد المباراة فاقداً خدمات نجمه الفرنسي كريم بن بنزيما بعد تاكيد اصابته من قبل الفريق العاصمي مدريد، خاصة وأن كريم بنزيما ساعد ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراة الكلاسيكو الذهاب بعد تسجيله هدف الفوز، والتي انتهت المباراة بنتيجة 3/2 لصالح المدريدي، وفي مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف، سنوضح لكم ابرز تفاصيل المباراة.

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وتعتبر مباراة الكلاسيكو حدث كروي تسلط فيه كافة وسائل الاعلام الدولية عدسات كاميراتها نجو اجواء اقامة الكلاسيكو والذي يقدر عدد متابعيه بـمليار مشاهد وفق الاحصائيات التي تصدر عن مراكز الرصد والمتابعة الكروية في دول العالم، كيف لا وأن الفريقين ريال مدريد وبرشلونة هما الفريقين الأكثر شعبية بين فرق العالم الكروية.

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وتنفرد مجموعة قنوات بي أن سبوت بشكل دائم في عرض مباريات الكلاسيكو والقمم الاوروبية ذات الطابع الجماهيري الواسع، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف،أن نضع لكم القناة التي من المتوقع أن تعرض المباراة عبر beIN Sports 1 HD Premium وتعليق العربي الجزائري حفيظ دراجي.

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ويدخل فريق برشلونة مباراة الكلاسيكو وعينه على تحقيق الفوز ومواصلة طريقة وسلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الدوري، وفي محاولة جديدة للمدرب الاسباني تشافي لإثبات نفسه على أحقية قيادة الفريق الكتالوني ومواصلة تحقيق معه الانتصارات وخاصة وأن الفريق الاسباني وصل للمركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني بعد أن وصل ترتيبه للمركز العاشر بعد سلسلة من الهزائمـ ، لذلك قررنا في مقالنا مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف أن نقدم لكم أفضل روابط مشاهدة مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة مباشرة .

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ووفق لوسائل الاعلام الاسبانية والمتهمة في الكرة الاسبانية من المتوقع أن يدخل مدرب برشلونة تشافي بتشكيل قوى قاصداً فيه تحقيق الانتصار فقد خصص في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن ، وأوكل مهام خط الدفاع: جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، داني ألفيس، وجوردي ألبا، فيما حل في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، بيدري، وفرينكي دي يونج، وأركن الهجوم للفرنسي عثمان ديمبلي وفيران توريس وبيير إيمريك أوباميانج.

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وستقام مباراة الكلاسيكو ضمن مباريات الجولة الـ29 من الليجا الاسباني على ملعب سانتياجو برنابيو، فقد حقق ريال مدريد في الدور الأول نصراً على غريمة برشلونة بنتيجة 2/3 في اطار كأس السوبر الاسباني، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف.

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ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو، تشكيل يغيب فيه أبرز نجومه وعلى راسهم النجم الفرنسي كريم بنزيمة والتي حقق الفوز لريال مدريد في مباراته في جولة الذهاب على أرض ملعب كامب نو، ووفق تقارير اسبانية سيدخل ريال مدريد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بتشكيل يكون في حراسة المرمي تيبو كورتوا، وخط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وناتشو فيرنانديز، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم بث مباشر الأن يلا شوت.. بث مباشر كورة لايف

وخط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

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ويدخل برشلونة المباراة وضعنا امام عينه تعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا صاحب الكاس الأغلى في تاريخ كرة القدم، خاصة وأن دوري الابطال يعتبر الدوري الأقوى والأكثر سيطرة من ناحية الاثارة والتشويق وللوصول لرابط مشاهدة مباراة برشلونة وغلطه سراي اليوم بث مباشر الأن يلا شوت اضغط هنـــــــا