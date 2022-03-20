4 عادات صباحية تدمر النوم ليلاً

الحصول على القدر الكافي من النوم، من الأساسيات الضرورية لصحة جيدة، لكن هناك عادات نفعلها في الصباح تدمر النوم ليلاً.

وقامت شركة "Motion Nutrition"، المنتجة للكبسولات المساعدة على النوم Unplug، باستطلاع شمل 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، ووجدت أن 17% منهم لا يستيقظون مطلقاً وهم يشعرون بالراحة، ونصفهم وصف نومهم بأنه متقطع.

وقلة النوم تجعل 7 من كل 10 أشخاص يشعرون بالتعب، مع طاقة أقل طوال اليوم. ومن أجل نوم هانئ تحدثت فيبي ليبلينج، إخصائية التغذية الوظيفية، لصحيفة "صن" البريطانية عن أفضل السبل للحصول على نوم أفضل بالليل، وذلك من خلال التوقف عن 4 عادات صباحية، وهي:

1-الاستيقاظ ثم الجلوس مباشرة على الكمبيوتر

لفتت ليبلينج إلى أن أول شيء يجب عليك فعله في الصباح، للمساعدة على النوم ليلاً، هو الوقوف في ضوء النهار الطبيعي، قبل النظر إلى الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر.

وأوضحت "أن دورة نومنا واستيقاظنا - إيقاعنا اليومي - يحددها إنتاج هرمونات الكورتيزول في الصباح والميلاتونين في الليل"، لذلك، إذا كنت تريد أن ينتج جسمك نوعاً جيداً من الميلاتونين في الليل للنوم، فأنت بحاجة إلى التأكد من أن الكورتيزول يصل إلى ذروته في الصباح، وهو الهرمون الذي يتم تنشيطه بشكل فعال عن طريق ضوء النهار الخارجي".

وأضافت: "الجلوس مباشرة على الكمبيوتر فور الاستيقاظ، يمكن أن يجعل الشخص يشعر بالدوار لبقية اليوم ثم يأتي المساء ونحن ننتج ارتفاعاً طفيفاً في الميلاتونين، وبالتالي لا نذهب للنوم بشكل صحيح".

وتابعت: "ينهي الكثير من الأشخاص يومهم بالجلوس ومشاهدة التلفزيون، وهذا أمر منبه للغاية، ويزيد من مستويات التوتر (الكورتيزول) في الليل بدلاً من النهار، مما يؤثر سلباً على النوم ليلاً".

2-افتقاد البروتين في وجبة الإفطار

قالت ليبلينج إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً يتعلق بالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، وهذا يحدده بشكل كبير أول شيء تضعه في فمك صباحا ثم يتضاعف على مدار اليوم".

وحذرت ليبلينج من أن "أسوأ وجبة إفطار في العالم لمعظم الناس هي العصيدة لأنها مجرد كربوهيدرات نقية، وسكر الدم سوف يكرهها".

وبدلاً من ذلك، أوصت دائماً بإفراز الكربوهيدرات ببطء مع حصة من 20 إلى 30 جراماً من البروتين، مثل البيض أو السلمون المدخن أو الفاصولياء.

كما أوصت بجرعة من البروتين، مثل المكسرات، أو بيضة مسلوقة، أو الحليب، قبل تناول أي وجبة خفيفة تحتوي على السكر مثل الفاكهة.

كما تحدثت أخصائية التغذية عن أهمية الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، قائلة: "إذا أكلت شيئاً وانتقل السكر إلى مجرى الدم، فسوف تحصل على ارتفاع ثم يستجيب جسمك لذلك بالأنسولين".

وتابعت: "إذا انخفض السكر في الدم لديك، فإنك تطلق الجليكوجين من الكبد، مما يؤدي إلى ارتفاعه مرة أخرى، وإذا كان الأنسولين مرتفعاً جداً في المساء، فقد يتسبب ذلك في اضطرابات النوم والاستيقاظ ليلاً".

ومضت قائلة: "جسدك يوقظك لأنه يعتقد أننا بحاجة إلى الطاقة، ويؤدي ذلك إلى إطلاق الجليكوجين من الكبد بحيث يكون لديك المزيد من السكر المنتشر مرة أخرى، الأمر الذي يمكن أن يتسبب في الاستيقاظ ليلا، الساعة 2 أو 3 صباحاً".

3-تمارين القلب

يختار العديد من رواد صالات التمارين الرياضية فئة عالية الكثافة من التمارين أو تلك الخاصة بالقلب (الكارديو). لكن ليبلينج قالت إن هذا يمكن أن يجعل النوم أسوأ، خاصة بالنسبة للنساء.

وشرحت قائلة: "يفترض الكثير من الناس أنه يجب عليهم فعلاً الذهاب وممارسة تمارين القلب المكثفة في الصباح، وهي تعمل بشكل جيد حقاً عند الرجال ولكن بشكل سيئ عند النساء".

وأوضحت ليبلينج: "أن تمارين الكارديو أو القلب لا تجعل النساء يحتفظن بالدهون فقط، ولكن أيضاً تجعلهن ينمن بشكل سيئ ليلا لأنهن أجهدن أجسادهن بشكل كبير".

وبدلاً من ذلك، توصي بالمشي السريع لمدة 20-30 دقيقة لرفع معدل ضربات القلب، وبعض تدريبات الوزن الإضافية في حالة الاستطاعة.

وأوضحت: "يمكن فقط القيام ببعض تمارين القرفصاء أو بعض تمارين الذراع اللطيفة باستخدام بعض العلب أو زجاجات المياه في المنزل، ومن ثم النوم بشكل أفضل ليلاً، لأن الجسم بدأ في العمل بشكل فعال منذ الصباح".

4-القهوة

أشارت ليبلينج إلى أن بعض الأشخاص عندما يكون لديهم روتين نوم سيئ، فإن "أول شيء يفعلونه في الصباح هو تناول القهوة"، وهذا يثير التوتر، بالنظر إلى أنها مشروب منبه.

ورغم أن القهوة يمكن أن تساعد على الاستيقاظ، إلا أنها يمكن أن تغذي اضطراب هرمونات الاستيقاظ والنوم الطبيعية، لذلك أوصت ليبلينج بالتوقف عن تناول القهوة فور الاستيقاظ، بل شربها بعد 15 دقيقة من ذلك، وهو ما يعزز القدرة على النوم الجيد ليلاً.