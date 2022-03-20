يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 20/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين اليوم بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

وتحتوي أيضاً علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في فلسطين في الأيام السابقة في السوق الفلسطيني، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في فلسطين مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت العاصمة.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 200.45 شيكل $61.83

سعر الذهب عيار 22 183.74 شيكل $56.68

اسعار الذهب عيار 21 175.39 شيكل $54.10

اسعار الذهب عيار 18 150.34 شيكل $46.37

سعر الذهب عيار 14 116.93 شيكل $36.07

سعر الذهب عيار 12 100.22 شيكل $30.91

اسعار أوقية الذهب 6,234 شيكل $1,923

اسعار جنيه الذهب 1,403 شيكل $432.82

اسعار كيلو الذهب 200,446 شيكل $61,830

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 مارس 200.64 175.57 150.48 117.04 100.32

18 مارس 200.69 175.61 150.52 117.07 100.35

17 مارس 202.16 176.90 151.62 117.93 101.08

16 مارس 202.28 177.00 151.71 118.00 101.14

15 مارس 202.47 177.17 151.85 118.11 101.24

14 مارس 205.94 180.20 154.46 120.13 102.97

13 مارس 208.23 182.20 156.17 121.47 104.11

12 مارس 208.23 182.21 156.18 121.47 104.12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18