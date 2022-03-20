بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين



شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأحد 20 مارس 2022 ، حملة اعتقالات في الضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي:

١. الفتى سالم ياسين عصيدة- تل غرب نابلس

٢. معين حمامرة- بيت لحم

٣. أحمد عيسى شلالدة- سعير شرق الخليل

٤. إبراهيم عيسى شلالدة- سعير

* وسط مواجهات عنيفة؛ قوات الاحتلال تداهم منزل المواطن عبدالله الريماوي في بيت ريما غرب رام الله وتهدده باقتحام منزله يوميا حتى يقوم بتسليم نجله "عمر".

٥. زياد الكيلاني- سيريس قرب جنين

٦. حكم محمود شلالدة- سعير

٧. رأفت يوسف شلالدة- سعير

٨. محمد مصون شلالدة- سعير