بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأحد 20 مارس 2022 ، حملة اعتقالات في الضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي:
١. الفتى سالم ياسين عصيدة- تل غرب نابلس
٢. معين حمامرة- بيت لحم
٣. أحمد عيسى شلالدة- سعير شرق الخليل
٤. إبراهيم عيسى شلالدة- سعير
* وسط مواجهات عنيفة؛ قوات الاحتلال تداهم منزل المواطن عبدالله الريماوي في بيت ريما غرب رام الله وتهدده باقتحام منزله يوميا حتى يقوم بتسليم نجله "عمر".
٥. زياد الكيلاني- سيريس قرب جنين
٦. حكم محمود شلالدة- سعير
٧. رأفت يوسف شلالدة- سعير
٨. محمد مصون شلالدة- سعير