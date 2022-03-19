"هاكرز" ينشرون قسيمة راتب رئيس "الموساد"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن مجموعة الهاكرز التي تعرف باسم "اليدان المبسوطتان" نشرت اليوم قسيمة الراتب السنوية الخاصة برئيس جهاز "الموساد" دافيد برنيع.

وأشار موقع "واللا" العبري، إلى أن المجموعة نشرت قبل أيام مقاطع مصورة من جهاز الهاتف الخلوي لرئيس جهاز "الموساد" عقب اختراقه.

ولفت إلى أن نشر قسيمة راتب برنيع تأتي بعد إدعاء مكتب رئيس حكومة الاحتلال أن "مقاطع الفيديو" التي نشرتها المجموعة قديمة وليست من هاتف رئيس "الموساد".

وكانت المجموعة التي رجحت مصادر "إسرائيلية" أنها مقربة من إيران، قالت :"إن الحصول على معلومات من هاتف رئيس "الموساد" جاء بعد عملية مراقبة حثيثة له منذ 2014، وإن هذا التسريب بمثابة هدية لرئيس "الموساد" بمناسبة عيد "المساخر" اليهودي.