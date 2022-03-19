مزهر: شعبنا في النقب المحتل سيبقى شوكة في حلق الاحتلال

قال ماهر مزهر، نائب رئيس الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل: " إن التاريخ يعيد نفسه عند تأسيس هذا الكيان الغاصب وتشكيل عصابات الهاجناة وشتيرن، والتي كان هدفها ارتكاب المجازر وتشريد شعبنا من ارض فلسطين التاريخية".

و أضاف مزهر في تصريح له مساء اليوم السبت: "اليوم يتم تأسيس هذه العصابة المجرمة من المليشيا المسلحة لقتل وتشريد شعبنا الفلسطيني في النقب المحتل وثنيه عن مواصلة الكفاح".

و أكد أن تشكيل الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل جاء ليشكل اضافة قوية ونوعية ودعم واسناد في مواجهة القتلة والنازيين الجدد.

و لفت الى أن شعبنا البطل في النقب المحتل سيبقى شوكة في حلق هذا الكيان الارهابي وسيسجل بأحرف من دم ونور ملحمة بطولية سيكتبها التاريخ باتجاه زوال هذا الكيان الغاصب