ممثل "الجهاد" بلجنة الأسرى: ما يحدث داخل سجن "النقب" هو هجمة غير مسبوقة

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ياسر مزهر، مساء اليوم السبت، أن ما يحدث داخل سجن النقب هو هجمة غير مسبوقة خلال اليومين الماضيين بالاعتداء على الأسرى في قسم 28 وأمس الجمعة كان اعتداء آخر على خطباء السجن.

وأوضح مزهر أن هناك هجمة على جميع الأسرى وعلى حياتهم اليومية بتقليص الفورة ومنع زيارة أهالي أسرى غزة ورفض تركيب الهواتف النقالة وقضايا أخرى تمس الأسرى.

وقال :"في الـ 25 من آذار/مارس الحالي سيخوض 4500 أسيراً إضراباً عن الطعام وهو إضراب مختلف عن أي مرة سابقة".

وشدد مزهر على أن لجنة الأسرى تتابع خطوة الإضراب القادمة وسنقيم خيمة دعم وإسناد للأسرى وسيكون لنا فعاليات منوعة تزامنا مع فعاليات بالضفة الغربية.

وأضاف :"لن نترك الأسرى وحدهم في معركة الإضراب وقضية الأسرى على سلم أولويات فصائل المقاومة".