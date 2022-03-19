دعاء يوم 18 رمضان 2022، بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2022- 1443 هـ، فلم تتبقى إلا أيام قلائل على حلول أيام الشهر الفضيل، فتلك الأيام تحمل في طياتها المغفرة والعفو والعتق من النار، فهي أيام فضيلة تزداد فيها الأدعية الرمضانية وقراءة القرآن الكريم والأعمال الصالحة وتفقد الفقراء وصلة الأرحام، وذلك ابتغاء لمرضاة الله، وكسب الحسنات وإذهاب السيئات، من أجل التقرب من الله سبحانه وتعالى، في أيام تتضاعف بها الأجور، فهذا الشهر يعد خير شهور السنة.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان 2022

ويبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن دعاء يوم 18 رمضان 2022، فهم يحرصون على استثمار تلك الأيام بالطاعة والأدعية ولقراءة القرآن الكريم وختمه مرات عدة خلال الثلاثين يوما، كما أنهم يحرصون على مضاعفة الأعمال الصالحة، فهي تضاعف من حسانتهم وتبدل سيئاتهم بحسنات، كما يحرصون على عمل جميع الطاعات المختلفة في هذه الشهر الفضيل، لذلك يحرص فريق العمل في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر أدعية أيام شهر رمضان المبارك كل على حدا، حتى تنتشر الفائدة والأجر بين الجميع.

دعاء 18 رمضان 2022- 1443

ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وأَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ النِّيرَانِ، ووَفِّقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ". ثواب الدعاء: "مَنْ دَعَا بِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ يَحْفَظُونَهُ مِنْ كُلِّ جَبَّارٍ وشَيْطَانٍ وسُلْطَانٍ، وكَتَبَ لَهُ بِكُلِّ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ سِتِّينَ سَنَةً مَقْبُولَةً، وجَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وبَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَنْدَقاً، كُلُّ خَنْدَقٍ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ".

فوائد الدعاء في رمضان

ويعتبر الدعاء من أعظم العبادات في شهر رمضان المبارك، وذلك على الرغم من سهولته وعدم تقيده بزمان أو مكان، لما فيه من خصوصية بين العبد وربه، وفي شهر رمضان يُكثر الناس من العبادات المختلفة بما فيها الدعاء، ويتساءل الكثير منهم هل الدعاء في رمضان يختلف فضله عن باقي الأيام؟ تابعنا في هذا المقال وسنعرض لك فضل الدعاء في رمضان.

فضل الدعاء في رمضان

أوضحت بعض أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، فضل الدعاء وعظمته، فعن سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، قال: "الدعاء هو العبادة".

رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، وصححه الألباني.

وقد أمر الله تعالى عباده بالدعاء، فقال تعالى في كتابه العزيز: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم".