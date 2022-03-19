إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، صباح اليوم السبت 19 مارس 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وبيّنت إحصائية هيئة المعابر، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 7314 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6422، موضحة أن المغادرين توزعوا إلى 7118 مواطناً و152 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل.

وأفادت، بأن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون توزعت بين 6204 مواطناً، و161 أجنبياً، و53 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات.

يذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.