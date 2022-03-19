أسرى الجهاد تحت المقصلة ..السجون "الإسرائيلية" على وشك الانفجار وسجن "النقب "العنوان القادم

تشهد السجون "الاسرائيلية " منذ عدة أيام حالة من التوتر ، وخاصة بعد ما شهدته المعتقلات خلال الساعات القليلة الماضية تصعيد غير مسبوق من قبل ادارة السجن وخاصة في سجن النقب حيث واصلت للتنكيل وسحب معظم الادوات الخاصة بالأسرى، ليكون سجن النقب هو عنوان الاحتلال القادم.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين كشفت أن الأوضاع في سجن النقب تقترب من الإنفجار الحقيقي، حيث شهد الساعات القليلة الماضية، تحديداً بعد صلاة الجمعة غليان وتصعيد من قبل ادارة السجن غير مسبوق.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى أقاموا صلاة الجمعة بشكل طبيعي، وكانت الخطبة تتحدث عن تطورات الايام القادمة، والتأكيد على الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم ٢٥ من الشهر الجاري، وأن هذا الخيار لا رجعة عنه في ظل اللا مبالاة من ادارة السجون والإستخبارات تجاه المطالب الحياتية.

وأفادت الهيئة أن إدارة السجن بالأمس بدأت بالاستنفار، وباشرت بالتنكيل حيث اقدمت على الاعتداء على أمير أسرى الجهاد الإسلامي مهند الشيخ خليل وعلى مجموعة من الأسرى وإخراج خطباء الصلاة من الأقسام، ومصادرة الأجهزة الكهربائية وادوات المطبخ، ومنع ممثل المعتقل الأسير يوسف الشمالي من التنقل بين الاقسام وتهديده بإخراجه من السجن الى زنازين بئر السبع.

واعربت الهيئة عن قلقها ازاء توتر الاحداث، محملةً حكومة الاحتلال وادارة السجون المسؤولية الكاملة عن اي هجمة او تصعيد قد يحدث خلال الساعات القادمة.