مرور غزة توضح حالة الطرق لليوم السبت

نشرت شرطة المرور في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، التقرير اليومي الخاص بحالة الطرق في شوارع القطاع.

وجاء في تقرير الشرطة، أن حالة الطرق لهذا الصباح السبت 19/03/2022تشهد حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

كما جاء فيه وجود إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز، "علماً بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس.

وفيما يلي نص التقرير الذي وصل " وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه:

حالة الطرق لهذا الصباح السبت 19/03/2022

🔶 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

👈 إغلاق كلي لشارع عبد القادر الحسيني من شارع الثورة باتجاه الجنوب حتى تقاطع عمر المختار "معتوق" ، لوجود أعمال على الطريق، ضمن مشروع تأهيل وتطوير شارع عبد القادر الحسيني والشوارع المتفرعة منه لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الشارع ومحيط مسجد الكنز، "علما بأن مفترق تقاطع شارع أحمد بن عبد العزيز مع عبد القادر الحسيني يعمل لكلا الاتجاهين من الشرق إلى الغرب وبالعكس.

👈 إغلاق كلي لشارع الوحدة منو مفترق العائلات حتى اتحاد الكنائس لكلا الاتجاهين.

👈 وجود أعمال في شارع عمر المختار من مفترق التشريعي شرقا وصولا لنهاية مبنى المجلس التشريعي "إغلاق كلي للسايد الشمالي".

👈🏻 عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 100.

🔴 يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640.

صحبتكم السلامة دوما برفقة العائلة.