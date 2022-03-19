طقس فلسطين.. أجواء شديدة البرودة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم السبت 19 مارس 2022، أن يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد، أن يكون الجو هذه الليلة غائما جزئياً وشديد البرودة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.