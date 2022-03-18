بالفيديو والصور الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى الآلاف من المواطنين، صلاة الجمعة اليوم، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

واحتشد آلاف المصلين في ساحات المسجد الأقصى المبارك بالرغم من إجراءات الاحتلال وحالة البرد الشديد وأدوا صلاة الجمعة.

وخلال الخطبة، دعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الفلسطينيين إلى شدّ الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه وإعماره، خلال شهر رمضان القادم.

وشهدت البلدة القديمة شهدت تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين وعرقلت دخولهم من خلال التفتيش واحتجاز الهويات أو فحصها.

كما منعت عناصر شرطة الاحتلال المدججة بالأسلحة وصول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، لأداء الصلاة فيه.

وفي ساعات الصباح، اعتدت قوات الاحتلال على شاب فلسطيني من الضفة الغربية، أثناء تواجده في طريق الواد بالبلدة القديمة.







واحتجاجًا على سياسة هدم المنازل المتصاعدة أدى أهالي بلدة جبل المكبر بالقدس، صلاة الجمعة، في ملعب البلدة.