تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 17/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 203.26 شيكل $62.27

سعر الذهب عيار 22 186.32 شيكل $57.08

اسعار الذهب عيار 21 177.86 شيكل $54.48

اسعار الذهب عيار 18 152.45 شيكل $46.70

سعر الذهب عيار 14 118.57 شيكل $36.32

سعر الذهب عيار 12 101.63 شيكل $31.13

اسعار أوقية الذهب 6,321 شيكل $1,937

اسعار جنيه الذهب 1,423 شيكل $435.88

اسعار كيلو الذهب 203,258 شيكل $62,267

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 مارس 202.28 177.00 151.71 118.00 101.14

15 مارس 202.47 177.17 151.85 118.11 101.24

14 مارس 205.94 180.20 154.46 120.13 102.97

13 مارس 208.23 182.20 156.17 121.47 104.11

12 مارس 208.23 182.21 156.18 121.47 104.12

11 مارس 207.54 181.60 155.66 121.07 103.77

10 مارس 210.35 184.06 157.77 122.71 105.18

9 مارس 208.92 182.81 156.69 121.87 104.46

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60