كلوب: صلاح ليس غطاسًا

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن لاعبه المصري محمد صلاح، لا يحصل على الأخطاء التي يستحقها مقارنة بحجم التدخلات عليه.



ويحل ليفربول ضيفًا على آرسنال، اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 للدوري الإنجليزي.



وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "هناك إحصائية لا أعرف بالضبط من قام بها، أن صلاح هو اللاعب الذي لديه أقل عدد من الأخطاء ضده، ولكن ليس لأنه لا يتعرض للضرب، ولكن لأن الحكم لم يطلق الصافرة".



وأضاف: "إذا قارنته بمهاجمين آخرين فهذا جنون، خاصة فيما يتعلق بمدى انخفاض عدد الأخطاء التي يحتسبها الحكم له مقارنة بما يتم ارتكابه ضده".



وتابع: "البعض يصفه بالغطاس، وهذا أمر عار تمامًا من الصحة، نحن لا نقترب حتى من عدد الركلات الحرة التي يجب أن نحصل عليها".



وأكمل: "ما وصل إليه صلاح ليس مجرد حظ، لأنه ربما يعمل منذ الساعة 9 صباحًا، فهو محترف للغاية، ويستميت للعب في كل مباراة".



وعن تأثير مفاوضات تجديد عقد صلاح على مستواه، قال: "محادثات عقد صلاح لا تخلق أي مشكلة، صلاح ليس كذلك، إنه ملتزم تمامًا هذا الموسم، ثم سنتحدث بعد ذلك".



وختم: "ما يجعل صلاح في مزاج سيئ فقط هو عندما لا أجعله يشارك بشكل أساسي".