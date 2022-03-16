القيادي عدنان: اعتقال الاحتلال المجاهد النشرتي لن يكسر مقاومة جنين

أكد الشيخ القيادي المحرر خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن اعتقال مستعربي الاحتلال للأخ المجاهد مؤمن النشرتي قرب مخيم جنين لن يكسر بقوته تعالى مقاومة جنين.

وقال القيادي عدنان في تصريحات صحفية :" اعتقاله لم يكن سهلاً وتطلب التمويه والسيارات المدنية والحشد العسكري من حاجز الجلمة وأصيب خلاله جندياً حسب إعلام العدو"، لافتا إلى أن دخول القوات الخاصة لجنين ومغادرتها كما يوم شهداء نابلس يثير التساؤل الفلسطيني عن قوى الأمن الفلسطينية.

وأضاف:" الإحتلال يتحمل المسؤولية عن سلامة الأخ المجاهد النشرتي الذي تؤكد الروايات إصابته بقدمه"، مبيناً أن مخيم جنين سيفتقد أخاً مجاهداً وقيادياً شبابيا متفانياً أحب الشهداء والأسرى والمجاهدين وأحبوه.

واعتقلت قوات "إسرائيلية" خاصة، ظهر اليوم الأربعاء 16 مارس 2022، أسير محرر ومطارد من مخيم جنين.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، ان قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت الأسير المحرر والمطارد مؤمن عصام عبد الرحيم نشرتي "28عاماً" أثناء تواجده قرب دوار"الحصان" في مخيم جنين.

وأضاف سمور، أن الشاب نشرتي أسير محرر سابق أمضى 3 سنوات داخل سجون الإحتلال.