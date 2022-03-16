النقب تُشييع شهيدها الهربد

شيع المئات من أبناء الشعب الفلسطيني بالنقب الغربي بالداخل المحتل اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد سند الهربد الذي ارتقى برصاص الاحتلال أمس الثلاثاء.

جنازة الشهيد الهربد البالغ من العمر (27 عاما)، صباح اليوم انطلقت من منزل عائلته في مدينة رهط بمنطقة النقب حتى مقبرة أبو منصور مشيا على الأقدام، فيما أغلقت شرطة الاحتلال شارع 264 لغاية الساعة 12:00 ظهرا.

وعم الإضراب الشامل، اليوم، رهط، احتجاجا على استشهاد الهربد، برصاص أفراد وحدة "المستعربين"، وذلك تلبية لقرار بلدية رهط ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد.







