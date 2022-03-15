يلا شوت.. بث مباشر مباراة التعاون والجيش السوري الآن اليوم 15-3-2022 في دوري أبطال آسيا LIVE

بث مباشر مباراة التعاون والجيش السوري اليوم الثلاثاء الموافق 15-3-2022 على موقع يلا شوت وكورة لايف وقناة SSC الرياضية وتأتي هذه المباراة القوية والحاسمة بين أفضل فريقين عربيين سعودي وسوري في التنافس في بطولة دوري أبطال آسيا ويستعد الملايين من عشاق الكرة في الوطن العربي مشاهدتها لذا قرر فريق فلسطين اليوم وضع هذا الرابط في هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل المتعلقة في هذه المباراة التي تجمع الجيش السوري أمام التعاون ، كما وضعنا لكم تردد القناة الناقلة مع التشكيلة المتوقعة لكليهما ، ونشير لكم إلى أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى المجموعة الرابعة، والتي تضم أندية سباهان اصفهان الإيراني والدحيل القطري ، إضافة إلى باختاكور الأوزبكي.

وسيتمكن كافة المشاهدين من متابعة مباراة التعاون والجيش السوري بث مباشر الآن بجودة HD بحيث يمكن مشاهدتها بكل اريحية تامة وبدون أي عوائق ، كما ان الفريقين يطمحان في هذا الماتش إلا الانتصار والتغلب على الاخر للقفز في ترتيب بطولة دوري أبطال آسيا 2022 ، وعن التفاصيل فهي التالي:

بث مباشر مباراة التعاون والجيش السوري اليوم

ومن المقرر ان تنطلق مباراة التعاون والجيش السوري اليوم في مام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، و الساعة 16:50 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 17:50 وليبيا والسودان، والساعة 18:50 بتوقيت وسوريا والعراق واليمن والكويت والبحرين وقطر والأردن ولبنان وفلسطين، وفي تمام الساعة 19:50 بتوقيت الإمارات وعمان.

مباراة التعاون والجيش السوري بث مباشر الآن

وقد وضعنا لكم في هذه المقالة التشكيلة المتوقعة لفريق الهلال السعودي التي سيلعب بها أمام الجيش السوري وتضم التشكيلة اللاعبين وهم : في حراسة المرمى : ( كاسيو دوس انغوس ) . وفي خط الدفاع : ( يزيد البكر – مريستيان لوينداما – معتز هوساوي – ليندر تاوامبا ) . وفي خط الوسط : ( الفارو ميدران – مصطفى فتحي – سميحان النابت – اشرق المهديوي ) . وفي خط الهجوم : ( فهد الرشيدي – سعد بالعبيد ) .

🔴 لجنة المسابقات بالإتحاد الآسيوي تحدد توقيت مباراة الملحق لـ #دوري_أبطال_آسيا والتي تجمع #التعاون والجيش السوري لتقام يوم الثلاثاء في الخامس عشر من مارس الساعة 6:50 بتوقيت السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة

pic.twitter.com/BtQ5qImihY — قناة 22 الفضائية (@22arabtv) February 10, 2022

مشاهدة مباشرة مباراة التعاون والجيش السوري اليوم على SSC

القمر الصناعي : عربسات.

التردد : 12417.

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

📸 | وصول طاقم تحكيم مباراة #التعاون 🇸🇦 والجيش السوري في الملحق المؤهل لدور المجموعات في بطولة #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/MjZ7TXvR1Z — باسل | basil (@lb11i) March 15, 2022

يلا شوت مباراة الجيش السوري والتعاون بث مباشر Live

وفي نهاية المقالة وضعنا لكم رابط موقع يلا شوت هنـــــــــــــــــــــا ويلا كورة هنـــــــــــــــــا من أجل مشاهدة مباراة الجيش السوري والتعاون مباشرة بدون تشويش حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي تنظم في مدينة الملك عبدالله الرياضة على ملعب بريدة .