إغلاق محل ذهب بمدينة غزة

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022، محل ذهب بمدينة غزة بسبب الترويج الإعلامي وغلاء الأسعار.

وذكرت الوزارة أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في دائرة الرقابة والتفتيش ومباحث المعادن الثمينة، قامت بإغلاق محل ذهب بقرار من وكيل الوزارة.

وتعكف طواقم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية على تكثيف جولاتها الرقابية والتفتيشية على المولات والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.

وحذرت الوزارة بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مراجعة الوزارة.

ودعت المواطنين للإبلاغ فورا عن كل ما يقوم برفع الأسعار واحتكار السلع دون أي وجه حق لدى مكاتبها في المحافظات الخمس.