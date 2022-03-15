إصابة بنزيما قبل لقاء برشلونة

أصيب لاعب ريال مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيما، أمس الاثنين، خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد ريال مايوركا، في ختام منافسات الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان قد سجل بنزيما هدفين وساعد زميله فينيسيوس جونيور بصنع هدف آخر، ليساهم في فوز الريال بثلاثية دون رد، لكن المهاجم الفرنسي، ظهر في الدقائق الأخيرة من المباراة وهو يطلب استبداله ويشير إلى شعوره بالألم في كاحله الأيسر.

ويُشار إلى أنه عند استبدال اللاعب بنزيما في الدقيقة 85، ظهر وهو يعرج على قدمه قبل مغادرته الملعب.

وشهدت المباراة أيضا إصابة الجناح البرازيلي رودريغو، بعد تعرضه لتدخل قوي من قائد مايوركا، رايو، واضطر إلى ترك مكانه لأسينسيو، في الدقيقة 72.

وينفرد الريال بصدارة الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه إشبيلية، فيما يشغل برشلونة المرتبة الثالثة بـ51 نقطة.

جدير ذكره أنه تأتي هذه الإصابات في صفوف ريال مدريد، قبل المواجهة المرتقبة للفريق ضد برشلونة، الأحد المقبل، في قمة المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني.