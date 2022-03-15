منظمة أمريكية تلغي رحلاتها إلى "إسرائيل"

ألغت منظمة أمريكية عدة زيارات سياحة بيئية إلى "إسرائيل"، بسبب ممارستها نظام الفصل العنصري.

وأكدت منظمة "سييرا كلوب" إلغاء رحلاتها إلى "إسرائيل" بعد ضغوطات من منظمات مناصرة للفلسطينيين، معتبرةً الزيارة تغطية على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الفصل العنصري التي يتبعها.

وكان قد أطلق مشاركون حملة اتصالات واسعة مع أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة المنظمة للزيارة، للضغط عليها بهدف إلغاء الزيارة.

جدير ذكره أن مؤسسة "سييرا كلوب" التي أسسها عالم الطبيعة جون موير عام 1892، مؤسسة خيرية معنية بقضايا الطبيعة، ويبلغ عدد أعضائها وفقا لموقع ويكيبيديا 750 ألف عضو، فيما تبلغ موازنتها السنوية للعام الحالي أكثر من 97 مليون دولار.