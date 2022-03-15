صحفي "إسرائيلي": في "رهط" تعلموا من جنين إطلاق النار تجاه "قواتنا"

قال المراسل العسكري للقناة الـ20 "نوعام أمير": إن الفلسطينيين في رهط تعلموا من جنين حيث يجري إطلاق النار تجاه قوات الجيش في كل مرة خلال تنفيذها اعتقالات".

واستشهد الشاب سند "سالم الهربد" فجراً، برصاص أفراد من وحدة "المستعربين" في جيش الاحتلال في مدينة رهط بالنقب بعد إطلاق الشهيد النار على قوات الاحتلال.

وارتقى فجر اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022 شهيد آخر في مخيم بلاطة بعد اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال شهدها المخيم الليلة الماضية.

الجدير ذكره أن مدينة جنين ومخيمها تشهدان اشتباكات عنيفة في كل مرة يحاول الاحتلال اقتحامهما واعتقال مطلوبين له كما يزعم، وبذلك أصبحت مثالاً يحتذى به في المقاومة وتصعيد حالة الاشتباك مع الاحتلال.