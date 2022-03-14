"مخابز نابلس" تعلن رفع سعر كيلو الخبز

أعلن أصحاب المخابز في محافظة نابلس، اليوم الاثنين، عن رفع سعر كيلو الخبز ليصل إلى 4 شيقل ونصف للمستهلك، و4 شيقل لأصحاب المطاعم والمحلات.

وأوضح أصحاب المخابز في بيان صحفي، أن هذا القرار اتخذ بعد الارتفاع الغير مسبوق على أسعار الدقيق والتي ارتفعت من 150 إلى 210 شيقل للكيس الواحد. مؤكدين أن هذا القرار يأتي حفاظاً على المصلحة العامة، ولوقف خسائر المخابز المتراكمة في نابلس.

وولفت أصحاب المخابر إلى أن أي تغيير في أسعار الدقيق سيتم أخذه بعين الاعتبار.

وصادقت الحكومة في رام الله، اليوم الإثنين خلال جلستها الإسبوعية على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار، محذرا المخالفين باتخاذ المقتضى القانوني ضدهم.

وأعفت خلية الأزمة، المكونة من وزارتي المالية والاقتصاد جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022.

كما أعفت أيضاً جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما.

وحددت خلية الأزمة سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.