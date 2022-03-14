"شارة نصر"جلبوع".. مسلسل درامي فلسطيني يبصر النور في رمضان

تعتزم قناة القدس اليوم الفضائية، خلال شهر رمضان المبارك 2022، عرض المسلسل الدرامي الفلسطيني "شارة نصر "جلبوع" والمقتبسة احداثه من عملية انتزاع الحرية التي قام بها الأبطال الستة: (محمود عبد الله عارضة "مهندس العملية"، محمد قاسم عارضة، أيهم فؤاد كممجي، زكريا الزبيدي، يعقوب محمود قادري، مناضل يعقوب نفعيات) بالهروب من سجن جلبوع.

ووفقاً لإدارة قناة القدس اليوم، فأن " أحداث المسلسل تدور أيضا عن الأسرى الخمسة الذين ساعدوا الأسرى الأبطال في الهروب من السجن الأسرى المساعدين (إياد جرادات، قصي مرعي، محمود أبو شرين، محمد أبو بكر، علي أبو بكر)، يتم استعراض تفاصيل الحفر والهروب والمطاردة بشكل مثير ومشوق للمشاهد.

" إضافة للعديد من قصص وبطولات الأسرى الأبطال أصحاب الحكوميات العالية والمؤبدات والقصص البطولية والثورية التي أدت لاعتقالهم، ومنهم: ابراهيم حامد، ثائر حماد منفذ عملية وادي الحرمية، زيد بسيسي، عبد الحليم البلبيسي، نضال زلوم، بشار عودة، أنس جرادات، إياد جرادات، محمود أبو شرين، علي أبو بكر، محمد أبو بكر" حسب قناة القدس اليوم.

وأشارت القناة إلى أن المسلسل ستتناول احداثه القصة البطولة للأسير الشهيد القائد: سمير القنطار رحمه الله أحد الشهداء القادة للمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مبينة أن مسلسل "شارة نصر جلبوع" سيسلط الضوء أيضا على قضية النطف المهربة للأسرى وإنجابهم للأطفال من خلف الأسوار بشكل وطني ودرامي جميل حيث نعيش قصة إنسانية مشوقة بين الأسير حاتم وزوجته خلود ووالدته أم حاتم.

"كما يسلط الضوء على معاناة الأسرى في السجون وأبرزها الإهمال الطبي والقتل المتعمد حيث نعيش مع قصة الأسير بشار قصة إنسانية مؤثرة مستوحاة من قصة حقيقية، المساومة والابتزاز، التفتيش اليومي، الحرمان من النوم والتحقيق".

وأوضحت القناة أن إنتاج المسلسل جاء بالتعاون بين قناة القدس اليوم الفضائية وشركة ميدل تاون للخدمات الإعلامية، بإشراف المخرج حسام حمدي أبو دان ، لافتة إلى أن قصة وسيناريو وحوار المسلسل كانت من محمود زهير منصور و زكريا فتحي أبو غالي والمنتج منفذ: شركة نيو سين.



