امساكية شهر رمضان 2022 في غزة، بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان المبارك لعام 2022- 1443 هـ، وفي هذه الأوقات يشرع المسلمون في كل مكان وفي قطاع غزة على وجه الخصوص بالبحث عن امساكية شهر رمضان الفضيل للاطلاع على موعد الأذان وخاصة الفجر والمغرب وإقامة الصلاة، وكذلك معرفة تواقيت السحور، فالامساكية تسهل عليهم معرفة تلك الأوقات بالتفصيل، فالغزيون يحرصون على جلب امساكية رمضان ووضعها في بيوتهم، فهم يطلعون على المواقيت من خلالها كونهم حريصون على أداء الصلوات في أوقاتها دون تأخير.

امساكية قطاع غزة في رمضان

ولأهمية هذا الموضوع يبحث الناس عبر محركات البحث الشهيرة عن امساكية شهر رمضان 2022 في غزة، وخاصة أن أقل من 20 يوما متبقي على بدء صيام أول يوم رمضان لهذا العام، فهم حريصون على أداء العبادات المفروضة في موعدها المحدد دون تأخير عليها، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، امساكية شهر رمضان لهذا العام 2022 لمعظم الدول العربية وبعض البلدان الأجنبية، وقطاع غزة على وجه الخصوص، لتعم وتنتشر الفائدة بين الجميع.

امساكية رمضان في غزة

ومن المقرر أن يحل علينا شهر رمضان المبارك لعام 2022- 143 هـ، وفق التوقعات الفلكية في اليوم الثاني من شهر ابريل المقابل، لكن الرؤية تتضح بعد رؤية هلال رمضان من الجهات المختصة والموثوقة، وفلسطين تتبع في معظم الأحيان اعلان المملكة العربية السعودية، وبعدها يخرج المفتي العام لفلسطين ويُعلن عن أول يوم رمضان.

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

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