"الفوركس" محظور في غزة

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، حظر تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الإثنين، إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على حظر أي شخص غير مرخص له من جهات الاختصاص القيام بالبيع أو الشراء في أدوات البورصة الأجنبية أو إجراءات وساطة مالية لاي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في بيع أو شراء العملات أو الأوراق المالية أو غيرها من العملات في البورصات الأجنبية "الفوركس".

وأشار القرار إلى منع تقديم أي دورات أو برامج تدريبية يكون لها علاقة في مجال تداول العملات الأجنبية "الفوركس".

وأكدت الوزارة، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة، وستتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.