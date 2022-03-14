حماس تحذر الاحتلال

حذرت حركة حماس اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ، الاحتلال الصهيوني والجماعات الاستيطانية المتطرّفة من مغبّة تنفيذ الدَّعوات لاقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، فيما يسمَّى "عيد المساخر"، في 16 و17 من الشهر الجاري، ومؤكدةً أنَّها تمثّل جريمة وانتهاكًا لكلّ الأعراف والشرائع السماوية، واستفزازًا مباشرًا لشعبنا وأمَّتنا الإسلامية.

وحمل محمد حمادة الناطق باسم حركة (حماس)الاحتلال مسؤولية توفير الحماية لهذه الجماعات المتطرّفة، وتداعيات ما يمكن أن يحدث، داعياً جماهير شعبنا في القدس وعموم الضفة والدَّاخل المحتل، إلى الرّباط في المسجد الأقصى المبارك، وشدّ الرّحال إليه، والتصدّي بكل الوسائل لهذه الاقتحامات، وحماية الأقصى، ومنع هؤلاء المتطرّفين من تدنيسه.