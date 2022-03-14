قرار مهم للاتحاد الأوروبي لعودة الموازنة مساء غدٍ..وتصويت 14 دولة من أصل 27 هو الحاسم

أكد د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين بحكومة رام الله، اليوم الاثنين 14 مارس 2022 أن الاتحاد الأوروبي سيصوت على مشروطية عودة تمويل الإتحاد الأوروبي لشعبنا ليلة غدِ، معتبراً أن التصويت لإقرار قانون المشروطية استثنائي، حيث أنه بحاجة لـ14 صوتاً من أصل 27 صوتاً لإقراره .

وقال المالكي خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن التصويت له علاقة بالأموال التي تم حجبها العام الماضي بحجة المنهاج الفلسطيني والتي سيتم تخصيصها في حال الإفراج عنها للمساعدة الشهر الجاري وباقي الأشهر.

وبين المالكي أنه تم اللقاء مع مفوض الاتحاد الأوروبي في انطاكيا التركية وتم الاتفاق على على خطة عمل لتجنب تمرير المشروطية من قبل 27 دولة، والعمل على تحرير الأموال لصالح دولة فلسطين دون مشروطية، مشيراً إلى أنه سيتم انتظار مخرجات التصويت غداً وعليه سيتم تحديد توجهنا للتعامل مع الموضوع ولدنيا خطة عمل.

وأشار المالكي إلى أن موضوع دعم الاتحاد الأوروبي تطور بشكل كبير العام الماضي، حيث كان هناك تأخير في توفير الدعم المالي لدولة فلسطين، وتم حجبها وربطها بضرورة مراجعة المنهاج الفلسطيني بعد تحريض "إسرائيل"، معتبراً أن هناك اختلاف بين الدول الأعضاء بين مما تطلب التصويت مساء غدٍ لمعرفة هل سيتم الموافقة على المشروطية التي وضعها الاتحاد الأوربي مقابل الأموال أم لا.

ويُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ومنذ العام الماضي أوقف تقديم الموازنة للسلطة الفلسطينية ، وربطها بتعديل المنهاج الفلسطيني ، بعد أن زعم الاتحاد الأوروبي وفقاً لرواية الاحتلال أنه يدعو للعنف .

300 مليون يورو سنوياً

وكان المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان قال أن الاتحاد الأوروبي في مراحله الأخيرة من أجل إقرار ميزانية دعم السلطة الفلسطينية"، موضحاً أنهم سيعلنون عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

ولم يُحدد عثمان تاريخاً رسمياً لإقرار الموازنة المالية لدعم السلطة، والتي تعتبر مخصصات التنمية الاجتماعية وشيكات الشؤون جزءاً منها، واكتفى بالقول إنهم في المراحل الأخيرة من مناقشة الميزانية.

وأوضح عثمان في تصريح لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن النقاش يدور حالياً حول قيمة الميزانية التي ستقدم للسلطة، مشيراً إلى أنهم لم يتفقوا على قيمة الأموال التي سترسل للفلسطينيين.

وبشأن تأثير حرب روسيا أوكرانيا، أكد عثمان ، أن حرب روسيا وأوكرانيا، لن تؤثر في الوقت الحالي على سير عملية دعم السلطة.

وكان الاتحاد الأوروبي يُخصص عادةً 300 مليون يورو سنوياً للفلسطينيين، 100 مليون منها تذهب لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، و200 مليون على شكل مشاريع ودعم مباشر لخزينة السلطة الفلسطينية.

ويشار الى ان جزء من ميزانية الاتحاد الاوروبي المقدمة للسلطة هي مقدمة لمخصصات الشؤون الاجتماعية "الفقراء" التي ينتظرها منذ عام كامل .