بالصور الفوج الأول من معتمري قطاع غزة يغادر اليوم عبر معبر رفح

يغادر اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ، الفوج اليوم من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح البري بعد توقف دام لعامين بسبب فيروس كورونا ، حيث سيغادر (٥٩٦) معتمراً، سيكون سفرهم من خلال رحلتين كل رحلة (٢٩٨) معتمراً".

وكان الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين، أكد أن اول رحلة للمعتمرين ستنطلق اليوم الاثنين وغدا والثلاثاء ١٤ - ١٥ /٣ /٢٠٢٢م، وذلك من معبر رفح البري.

وأكد البكري في تصريحات صحفية سابقة وصلت "فلسطين اليوم" نسخة عنها ، أنه "سيتم نقل المعتمرين بأتوبيسات حديثة جداً - موديل 2021و2022 - تابعة للشركة المصرية الناقلة إلى مطار القاهرة الدولي، وفي فجر اليوم التالي سيتم الإقلاع إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة".

وأضاف: " الفوج الأول من معتمري المحافظات الجنوبية يتكون من (٥٩٦) معتمراً، سيكون سفرهم من خلال رحلتين كل رحلة (٢٩٨) معتمراً".

وأشار وزير الأوقاف الفلسطيني، إلى أن كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر المعتمرين قد اكتملت بالتنسيق مع الجانب المصري وسفارة دولة فلسطين بالقاهرة، وكذلك مع شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، مبيناً بأنه تم تفييز جميع جوازات الفوج الأول وتسليمها لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة والتي ستقوم بتأمين وصولها إلى المحافظات الجنوبية.

وأوضح البكري بأن شركات الحج والعمرة قامت باستئجار الفنادق الخاصة بالمعتمرين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وكذلك حجز الحافلات الحديثة لنقل المعتمرين داخل المملكة العربية السعودية.

اغلاق المعبر لسفر المعتمرين

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أعلنت امس الأحد 13/3/2022، توقف العمل بمعبر رفح جنوب القطاع ليومين.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود، أنه بناء على قرار الجانب المصري، أن السفر عبر معبر رفح البري يومي الإثنين والثلاثاء (14 و15 مارس 2022) سيُخصص فقط لمغادرة الفوج الأول من المعتمرين.

وأكدت الهيئة توقف العمل الاعتيادي في المعبر للمسافرين من كشوفات الداخلية والتنسيقات المصرية، وفي الاتجاهين، خلال هذين اليومين.

ويغادر اليوم أول فوج للعمرة من قطاع غزة ، بعد توقف عامين بسبب إجراءات كورونا.

















