بالأسماء : قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:13 ص
14 مارس 2022
اعتقالات في القدس المحتلة.jpg
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شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأثنين 14 مارس 2022 حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين اليوم الاثنين ١٤/٣/٢٠٢٢

١. المحرر أحمد قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٢. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح

٣. عباس محمد شحادة- بيت لحم

٤. عنان أبو مطاوع- طوباس

٥. المحرر عودة الحروب- دير سامت جنوب الخليل

٦. براء جودت الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

٧. المحرر طارق ادعيس- الخليل

٨. مهند منير ملحم- عنبتا قرب طولكرم

٩. محمد طارق ملحم- عنبتا

١٠. المحرر يحيى صالح العمور- يطا جنوب الخليل

١١. منذر مهانية- يطا

١٢. المحرر أيمن أبو عواد- السموع جنوب الخليل

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